Voragine a Napoli | Abc comunica | Ripristinata già da ieri sera la fornitura d’acqua al Vomero

(Di giovedì 22 febbraio 2024) La società di gestione Abc ha ripristinato nella tardata di, come era stato previsto, lanell’area del quartieredove si era resa necessaria l’interruzione a causa del cedimento che si è verificato in via Morghen. Le squadre delle reti idriche e fognarie dell’azienda hanno lavorato già dalla mattinata diper realizzare un bypass che consentisse la riapertura dell’acqua alla cittadinanza. L’acqua è stata riaperta fatta eccezione del civico 63 di via Morghen, dove si è aperta la. “Complimenti alla dirigenza, a tutto lo staff di Abc e agli operai – dichiarano il sindaco di, Gaetano Manfredi, e l’assessore alle Infrastrutture, Edoardo Cosenza – hanno avuto pochissimo tempo a disposizione stante la ...

