Valencia | palazzo in fiamme | intrappolati

In fiamme palazzo di 14 piani: "Ci sono persone intrappolate"

(Di giovedì 22 febbraio 2024) 20.20 Un incendio di grandi proporzioni sta devastando un edificio di 14 piani a, in Spagna. Le squadre di soccorso stanno lavorando per mettere in salvo le persone intrappolate.Almeno sette i feriti,tra cui 3 vigili del fuoco e un minore portato in ospedale per l'inalazione di fumo,rifesce la tv pubblica Tve.Salvati padre e figlia bloccati su un balcone al sesto piano."Ci sono grida e persone disperate in cerca di parenti e amici" che si trovano all'interno dell'edificio, riferiscono i media.