Ucraina Russia | le notizie sulla guerra di oggi | Times | «Navalny è stato ucciso con un pugno al cuore» Biden insulta Putin | «Pazzo figlio di p»

Ucraina: Mosca, 'intercettati drone e missile di Kiev': Mosca, 22 feb. (Adnkronos) - I sistemi di difesa aerea di Mosca hanno distrutto un Uav ucraino sulla regione di Bryansk e un ... colpire obiettivi terrestri sul territorio della Federazione Russa, ... lagazzettadelmezzogiorno

STAFFETTA “DIGIUNO PER LA PACE“ * UCRAINA E PALESTINA: « FERMIAMO LE GUERRE, FIACCOLATA A TRENTO – PIAZZA DUOMO (24/2 – 17.00): Il 24 febbraio 2024 cade l’anniversario dei due anni dall’invasione russa dell’Ucraina. Un giorno funesto, che ha causato centinaia di migliaia di morti sul campo, milioni di profughi e sfollati, un ... agenziagiornalisticaopinione

Irene Cecchini, la studentessa di Lodi che ha parlato con Putin: «Amo la Russia, è un Paese libero. In Italia non si racconta la realtà»: L’Occidente ha sempre considerato questo Paese come la pecora nera. La Russia non ha fatto altro che difendersi». E sull’invasione dell’Ucraina replica che «non sono un’esperta di geopolitica e per ... leggo