Torino | baby calciatore muore a 12 anni dopo essere stato dimesso dall’ospedale

Baby calciatore di 12 anni muore in ambulanza a Torino: era stato dimesso dal pronto soccorso poche ore prima

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Pubblicato il 22 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Undi 12è morto all'ospedale Regina Margherita didove era arrivato in gravissime condizionivisitato e, qualche ora prima,di Chivasso. Nelle ore successive le sue condizioni si sono aggravate tanto che il ragazzo ètrasportato all'ospedale infantile torinese nella serata di ieri dove è andato in arresto cardiaco. A nulla sono valsi i tentativi, durati oltre un'ora, di rianimarlo. Ora a chiarire le cause del decesso toccherà all’autopsia che è stata chiesta dagli stessi sanitari del Regina Margherita. Intanto, in una nota l'azienda Asl To4, esprime "grande vicinanza alla famiglia e informa che ...