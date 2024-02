Tasse | sanzioni più leggere su ritardi e cartelleNiente più maggiorazioni fino al 240 per cento

(Di giovedì 22 febbraio 2024)ridottea un terzo. E più in generale addio ache portano i contribuenti in ritardo con il versamento delleo che hanno commesso errori nella compilazione...

Tasse, sanzioni più leggere su ritardi e cartelle Niente più maggiorazioni fino...: Ieri il Consiglio dei ministri ha approvato il nono decreto attuativo della delega fiscale, quello relativo alle sanzioni amministrative e penali, proposto dal ministro dell’Economia, Giancarlo ... ilmessaggero

Certificazione crediti d'imposta: aperte le iscrizioni all'Albo: Attiva sul sito del MIMIT la procedura per la richiesta di iscrizione all'Albo dei certificatori dei crediti d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione e design. Ecco a chi è rivolta ... lavoripubblici

Fisco, altro aiuto agli evasori: meno sanzioni e penale: Niente più maxi-sanzioni, anche per chi evade le tasse in piena regola, e meno rischi sul penale per diverse fattispecie, soprattutto per chi dichiara ma poi omette di versare il dovuto, magari per ... ilfattoquotidiano