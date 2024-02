Stefano Pioli a fine ciclo? | Milan | le parole di Costacurta cambiano il quadro

Stefano Pioli, Costacurta: "A fine ciclo?", cambia il quadro al Milan

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) "? Questo lo dicono i tifosi”. Prende le difese dell'attuale allenatore del, Billy, che alla Gazzetta dello Sport ha parlato della squadra della quale fu giocatore in vista della sfida di stasera (22 febbraio) contro il Rennes, nel ritorno dei playoff di Europa League. L'ex difensore del Diavolo, oggi opinionista Sky Sport, va contro dunque le voci di Riccardo Trevisani e Daniele Adani che spingono per un addio dell'allenatore di Parma. Arrivare in una eventuale finale di Europa League “sarebbe sinonimo di stagione positiva — ha detto Billy alla Rosea — Se arrivi in finale, e puoi anche accettare di perderla, la stagione è positiva. Giocarsi un titolo europeo ha valore sotto tanti punti di vista: tecnico, di immagine. Crea attesa, ti emoziona ...