Spagna, a Valencia un maxi incendio devasta un palazzo di 14 piani. Persone intrappolate (video)

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Undi grandi proporzioni hato undi 14, nel quartiere Campanar. Le fiamme, a causa delle forti raffiche di vento, si sono diffuse dal quinto piano a tutto lo stabile, divorandolo. L’isolato comprende 138 case, e ha molti stabili accanto che rischiano di prendere fuoco. Le squadre di soccorso stanno lavorando per mettere in salvo le, due delle quali, riporta il sito di El Mundo, sono rifugiate su un balcone. Lo stesso sito riporta che una persona è saltata dal primo piano sopra un telo steso dai vigili del fuoco.undi 14Secondo il giornale locale Levante, sono ...

Valencia, violento incendio in edificio di 14 piani: persone intrappolate: Secondo una prima ricostruzione, le fiamme partite dal quinto piano si sono propagate a tutto lo stabile, interessando anche un edificio adiacente Un incendio di grandi proporzioni sta devastando un ... adnkronos

Spagna, in fiamme un edificio di 14 piani a Valencia: "Persone intrappolate": Un vasto incendio si è sviluppato al quinto piano di un edificio di nuova costruzione di 14 piani a Valencia, nel quartiere Campanar. Come documentano alcuni video postati sui social, le fiamme, ... tg24.sky

