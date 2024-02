Quali saranno i software più popolari per le aziende nel 2024?

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Come cambieranno lenelpiù? Scopriamolo insieme in questo articolo dedicato La digital transformation rappresenta uno dei temi più attuali degli ultimi anni, a fronte di un contesto in continua trasformazione che non ha smesso di influenzare la vita personale e soprattutto professionale di tutti. Proprio la velocità con cui si muovono le nuove tecnologie ha portato una forte competitività nel mercato aziendale e ha condizionato i professionisti al cosiddetto lifelong learning per rimanere competitivi sul mercato. Un aspetto importante da considerare è che le soluzioni emergenti hanno come scopo finale quello di facilitare il lavoro e semplificare i processi, come ad esempio fanno idi gestione aziendale, ...