Primavera 1 La Juventus a Domagnano fa malissimo alle biancazzurre

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Nel campionato1, lapassa d’autorità a, in casa della San Marino Academy, sfruttando la vena particolarmente ispirata di Ginevra Moretti, autrice di quattro delle sei marcature bianconere. Il vantaggio però è di Gallina, che va in gol poco oltre la mezz’ora realizzando un facile tap-in sottoporta. Fino a quel momento le occasioni migliori della gara erano state della San Marino Academy. Ma non è bastato perché nel finale ci mettono la firma anche Copelli. San Marino Academy: Gsio (46’ Basile), Spataro, Benedettini (72’ Saruba), Modesti, Ghio, Lombardi, Stoico, De Marsico (62’ Falvo), Sardo, D’Angelo (72’ Terenzi), Cuciniello (62’ Bruciaferri). A disp.: Giannotti, Gianni, Ceppari, Penta. All.: Zaghini.1. Girone 1 (16ª giornata): Lazio-Parma 2-3, Arezzo-Milan ...