Pensioni | le donne percepiscono 40miliardi di euro in meno rispetto agli uomini Penalizzate per maternità

La maggioranza degli attuali occupati può smettere tra 60 e 68 anni. Ma per chi ha iniziato dopo il ‘96 si può arrivare anche a 75. Come fare i ... (corriere)

Troppo lavoro, il malessere (burnout) e la pensione anticipata a 54 anni: «Stanca di stare in ufficio 8 ore al giorno, adesso viaggio e faccio yoga»: La donna ha richiesto la pensione anticipata e adesso sente di godere a pieno la vita: viaggia, fa yoga, sperimenta nuove ricette in cucina ed è finalmente felice, come mai prima d'ora. corriereadriatico

Lavorare meno: il 67% cerca un'occupazione che lasci più tempo libero, aumentano le dimissioni nel primo anno di vita dei figli: L'obiettivo quindi è conciliare lavoro e vita privata, ma è difficile soprattutto per le donne: «Anche vivere in coppia ed essere sposata è un gap per la vita lavorativa - ha detto la ministra alla ... leggo

Madri in fuga dal lavoro: le dimissioni dopo un figlio, Italia maglia nera nella Ue: Chiaro, evidente, amaro che le "sopravvissute" non s'imbarcheranno in un'altra maternità. La fuga delle donne (e in minor parte degli uomini) è uno dei dati più importanti che mostrano i numeri del ... ilmessaggero