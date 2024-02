Pallamano Femminile Amichevole di lusso per la Publiesse Chiaravalle | sabato arriva la Nazionale

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 22 febbraio 2024) A24 febbraio alle 19.00 la sfida tra le ragazze di Fradi e le azzurre del DT Tedesco, in preparazione alla doppia sfida contro la Lettonia per le qualificazioni agli EHF Euro 2024, 22 febbraio 2024 – Un evento molto importante attende la24 febbraio, alle ore 19.00, la squadra di A2giocherà nel palasport di casa uncontro la. Per le ragazzesi, che hanno appena chiuso al 1° posto del Girone C la Regular Season del campionato di A2, sarà un’opportunità di crescita in vista della partenza del girone a orologio in cui ci si gioca l’accesso ...