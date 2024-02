Napoli-Barcellona 1-1 | Osimhen risponde a Lewandowski

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Una due facce riacciuffa grazie ail risultato al "Maradona" nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il. Accade tutto nel secondo tempo ed i protagonisti sono i due numeri 9 delle due squadre. Gli uominidi Calzona, dopo un buon inizio di secondo tempo vengono puniti da una zampata dial 60?, ma trovano il gol del pari al 75?, con il primo e unico tiro in porta della loro partita: la rete porta la firma di Victor, al rientro dopo due mesi di assenza Partita – Con Calzona al debutto sulla panchina azzurra, la serata inizia in salita per il. Ilè padrone del campo in avvio, gestendo il pallone con continuità. Il baby Yamal, 16 anni e qualche mese, si rende ...