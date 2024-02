Mattia Ottaviano detto Desmo morto sulla pista Ntc Il post social | «Ho realizzato un sogno» La Ducati tatuata sul braccio

L'impatto tra la potente moto Ducati Panigale che guidava e una Porsche Panamera non gli ha lasciato scampo. Mattia Ottaviano , 36 anni, di Tuglie, in ... (leggo)

Mattia detto "Desmo" morto sulla pista Ntc. Il suo post su Fb: «Ho realizzato un sogno»: Difficile raccontare di Mattia Ottaviano, tanto più parlare di lui al passato, un bravo ragazzo, un marito esemplare, un figlio devoto alla sua famiglia, un amico prezioso e leale. Un ... quotidianodipuglia

Tragedia in pista a Salento: la vita di Mattia Ottaviano spezzata in un test High-Speed: Sul circuito di Nardò, una giornata di test si è trasformata in tragedia quando Mattia Ottaviano, 36 anni, un collaudatore di Tuglie, ha perso la vita in un fatale impatto tra la sua Ducati Panigale e ... infooggi

Schianto moto-auto sul circuito contestato. Morto un collaudatore: L’incidente avvenuto ieri mattina sulla pista di collaudo Porsche di Nardò (Lecce), nel quale è morto il collaudatore Mattia Ottaviano , 36 anni, sarebbe stato causato da un improvviso cambio di corsi ... informazione