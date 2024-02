Ma avete visto quel segnale? | Affari Tuoi | il grave sospetto sul pacco di Valentina e Roberta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Adva in scena una delle partite più combattute di questa stagione.nella puntata andata in onda ieri 21 febbraio hanno messo le mani su un bottino importante di 50mila euro. Le due concorrenti hanno giocato con astuzia e hanno anche usato una strategia perfetta per respingere gli attacchi del dottore. I pacchi blu eli rossi pesantissimi sono spariti in poco tempo. Al momento decisivosono arrivate con due pacchi: uno da 10mila euro e uno da 50mila euro. A questo punto è stato il dottore a chiedere la cifra dell'offerta alle due ragazze. La risposta è stata: "23mila euro". E così il dottore le ha accontenate. Ma a sorpresa le due hanno rifiutato. Ci sono stati lunghissimi momenti di riflessione e le concorrenti, ...