LIVE Italia-Turchia | Qualificazioni Europei basket in DIRETTA | in serata la sfida agli anatolici

Diretta Italia-Turchia: dove vederla in tv e live streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:20 Le due squadre sono già sul parquet dell’impianto marchigiano per le fasi di riscaldamento, con la palla a due che verrà alzata tra circa dieci minuti. Si stanno man mano riempiendo gli spalti della Vitrifrigo Arena, con il pubblico pronto a sostenere gli Azzurri! 20:15 La Nazionale del Belpaese, archiviato il match odierno, volerà in Ungheria perre domenica alle ore 18:00 a Szombathely la compagine magiara. Questi i dodici giocatori scelti dal CT Pozzecco per la partita di questa sera contro la: Marco Spissu Nico Mannion Stefano Tonut Nicolò Melli Diego Flaccadori Amedeo Tessitori Giampaolo Ricci Achille Polonara Luca Severini Gabriele Procida Alessandro Pajola John Petrucelli 20:10 Buonasera a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Bentrovati alla ...