La guerra in Ucraina fa ricchi gli Usa Il 64% dei soldi stanziati da Washington torna all’industria della difesa americana

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Lasul suolo europeo, scatenata dall’invasione russa dell’nel febbraio del 2022, sta causando notevoli vantaggi all’economia statunitense e in particolaredegli armamenti e a quella delle esportazioni energetiche. A sostenerlo non è un blogpropaganda filorussa, ma un’attenta analisi condotta dal quotidiano Wall Street Journal. Negli ormai due anni trascorsi da quando la Russia ha lanciato la sua offensiva su larga scala, l’industriaUsa ha registrato un notevole incremento in termini di ordini di armi e munizioni, in parte provenienti dalle richieste degli alleati europei che si imbattono da tempo in una fase di riarmo e aiuto a Kiev, e in parte dallo stesso Pentagono, che ha necessità di riempire le scorte di attrezzature ed armamenti ...