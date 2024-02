Il Monza tra quel sogno chiamato Europa e il futuro di Palladino

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ottenuta la salvezza per il secondo anno di fila (per la matematica mancano ancora pochi punti), ilguarda alcon molto ottimismo...

Rennes-Milan, dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni: Quello della settimana scorsa è l'unico precedente tra le due squadre. Dopo il massiccio turnover in casa del Monza (che non ha affatto portato buoni risultati) Pioli è pronto a schierare nuovamente ... repubblica

Pollicino, passi da gigante. La catena food raddoppia: Il modello di business di Pollicino prevede ristoranti di grandi dimensioni, dai 500 metri quadrati in su, con posti a sedere compresi tra i 300 e i 550. Spazi che vengono trasformati in luoghi ... ilgiorno

Finale di Challenge Cup, delusione Monza. Cade 3-1 in Polonia, al ritorno serve l’impresa: Monza tra una settimana avrà bisogno di imporsi prima del tie-break per giocarsi poi la coppa al golden set. Lombardi che conteranno anche sul calore del pubblico per ribaltare il punteggio. Prima ... ilgiorno