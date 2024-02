Il difficile percorso per un’agricoltura ecologica ed economicamente sostenibile | nuovo focus ASviS

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Dalla rubrica futuranetwork.eu dell’Alleanza Italiana per lo Svilupporiproponiamo il testo di Sofia Petrarca della Redazione: “L’agricoltura e l’ambiente vanno di pari passo perché l’agricoltore è il primo a subire le conseguenze del cambiamento climatico: quando un frutteto viene distrutto, non ci vuole un mese, ci vogliono anni e anni per rivedere i primi frutti. Le conseguenze del cambiamento climatico sono anche economiche e se non le affrontiamo ci costeranno più di quanto dobbiamo investire oggi per un fondo serio per la transizioneal fine aiutare e accompagnare gli agricoltori. È chiaro che il Green deal non ha gambe senza gli agricoltori”, ha affermato Camilla Laureti, parlamentare europea e responsabile Politiche agricole del Partito democratico, intervenendo il 12 febbraio ad Alta Sostenibilità, ...