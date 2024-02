Grande Fratello | televoto sondaggi ultima ora | chi sarà 1° finalista

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Cosa rivelano ideldelche verrà chiuso lunedì 26 febbraio 2024? Nel corso della 38esima puntata sono state svolte le nuove nomination che hanno portato in sfida: Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese e Rosy Chin. Questa volta non ciun’eliminazione e i voti non serviranno a decretare il meno votato. Ilè per il primodi questa edizione. Dunque, chi è attualmente in sfida è candidato alla finale!26 febbraio 2024: chi andrà in finale? Leggi anche: Chi è Simona Tagli: età, lavoro, politica, TV, figlia, ex compagni Leggi anche: GF, tutto su Rosy Chin: anni e famiglia. Ristorante, ...