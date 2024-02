(Di giovedì 22 febbraio 2024) Sedici farmacie aderenti, 1.626 confezioni raccolte per un valore complessivo di 13.629,83 euro, e 765 gli ospiti delle realtà assistenziali che verranno aiutati. Questi i numeri, nel, della 24esimadideldi Banco farmaceutico. Nelle Marche hanno aderito 190 farmacie e sono state raccolte 20.658 confezioni, pari a un valore di 172.764,81 euro, che contribuiranno a curare 15.582 persone che sono a carico di 94 realtà del territorio regionale. I dati nazionali parlano, invece, di 600.000 confezioni di medicinali, per un valore di oltre 5 milioni di euro che aiuteranno almeno 430.000 persone in condizione di povertà sanitaria, di cui si prendono cura 2.012 realtà assistenziali convenzionate con la Fondazione Banco farmaceutico. Tali realtà hanno espresso un fabbisogno di 1.381.845 ...

Gilet gialli "ambientali" all'opera a Villanova per liberare dai rifiuti il fossato di scolo in viale Bologna: Sabato pomeriggio, alle 14, è organizzata una giornata di raccolta rifiuti abbandonati con ritrovo in via Rio Becca 2, a Villanova, nel parcheggio del magazzino commerciale. L'intento, comunica il ... forlitoday

Uragano rifiuti, raccolta sopesa e costi alle stelle: "Entro la giornata di domani la Regione dovrebbe dirci dove mandare ... ma anche dallo Stato.Tredici comuni non sanno dove conferire i rifiuti solidi. La raccolta della spazzatura differenziata è ... tp24

Giornata di raccolta del farmaco, un grande aiuto anche dal Piceno: La 24esima Giornata di raccolta del farmaco di Banco farmaceutico ha coinvolto 16 farmacie nel Piceno e 190 nelle Marche, raccogliendo oltre 20.000 confezioni per aiutare migliaia di persone in ... ilrestodelcarlino