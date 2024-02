Ferragnez in crisi | i meme più divertenti sulla coppia e i loro fan

Meme Ferragni e Fedez, da «Fedex» a «pensati libera», i più divertenti

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Fedez e Chiara Ferragni in: una notizia piovuta come un fulmine a ciel sereno a scuotere il torpore di un normale pomeriggio di fine febbraio, ma non del tutto inaspettata, va detto. Lasimbolo dei social, stando a quanto raccolto da Dagospia, al momento non vivrebbe più insieme. Una svolta inaspettata che ha immediatamente scatenato la fantasia di fan e detrattori della, pronti a commentare la separazione attraversoe lazzi. Seguiteci per una carrellata a volo d’uccello sulle migliori battute delle ultime ore. Iniziamo da una constatazione; per anni isono stati un generatore permanente di tormentoni, più o meno consapevoli; ora, chi di tormentone ferisce, di tormentone perisce. Emblematico in questo senso il post che richiama il ...