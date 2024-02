Ferragnez al capolinea? Dal viaggio del rapper a Miami alla fede sparita di Chiara, tutti i segnali della crisi

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Sembra essere arrivata la fine di un’era, di un sogno, di un regno: quello dei, per qualche anno indiscutibile royal couple nostrana, arrivata (secondo le indiscrezioni) alper le beghe legali dell’influencer. La favola, culminata nel matrimonio incantato che il mondo ha avuto modo di sbirciare in tempo reale, avrebbe avuto il suo fine poco lieto nel fugotto diz dal focolare domestico la scorsa domenica, secondo quanto riporta Dagospia. Ilavrebbe fatto armi e bagagli per non fare più ritorno: un epilogo non proprio inatteso, visto che ditra i due si mormorava già dopo il Sanremo dello scorso anno. Prima di sloggiare da CityLife, ilsi era concesso una breve fuga acon la sua storica assistente. Col senno di poi ...