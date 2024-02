Europa League | Benfica e Friburgo agli ottavi LIVE | in campo Galatasaray e Marsiglia

Europa League: il Benfica resiste a Tolosa e vola agli ottavi - Sportmediaset

Milan ko in Francia ma agli ottavi, al Rennes non basta il 3-2: I rossoneri avanzano in Europa League grazie alla vittoria per 3-0 nel match dell'andata a San Siro RENNES (FRANCIA) (ITALPRESS) - Un Milan ... sport.tiscali

EUROPA LEAGUE - Milan, Kjaer: "Non sono contento dei gol subiti, ma conta la qualificazione": Simon Kjaer, difensore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, dopo la sconfitta contro il Rennes in Europa League, che ha comunque consegnato gli ottavi ai rossoneri: "No, non ... napolimagazine

Roma-Feyenoord 0-1, Gimenez si fa trovare pronto al centro dell'area e sblocca la gara: La Roma scenderà in campo questa sera, giovedì 22 febbraio, all'Olimpico per il ritorno di Europa League contro il Feyenoord, reduce dal pareggio dell'andata. Dopo l'1-1 in Olanda, la squadra di De ... ilmessaggero