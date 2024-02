Doc 3 | stasera in tv la sesta puntata | le anticipazioni

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Va in onda oggi, 22 febbraio 2024, dalle 21.30 su Rai 1, ladi "Doc - Nelle tue mani", il medical drama che vede Luca Argentero vestire i panni di Andrea Fanti. In questo nuovo appuntamento, il protagonista deve fare i conti con le discussioni avute di recente con Agnese. Ma non c'è...

Questa sera, martedì 20 febbraio 2024, in prima visione su Rai 3, andrà in onda il film documentario “Buon compleanno Massimo” di Marco Spagnoli. Si ... (urbanpost)

Terra amara, Doc, Creed II o Le Iene La tv del 22 febbraio: Per la prima serata in tv, giovedì 22 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Doc – Nelle tue mani”, con Luca ... Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni ... bergamonews

Doc nelle tue mani 3, anticipazioni quinta puntata: la situazione è al limite: Doc Nelle tue mani 3: trama, cast e titolo del primo episodio stasera 22 febbraio su Rai 1 e RaiPlay Episodio 11: Lontani. Le parole di Agnese (Sara Lazzaro) hanno creato una frattura fra lei e Andrea ... style.corriere

“Perché Sanremo è Sanremo”: stasera in tv un viaggio emozionante nella storia del fenomeno Festival: Il doc in onda stasera su Rai 1 sarà quindi un percorso attraverso i 74 anni del Festival. Il racconto di una storia fatta di grandi sorprese, di forti scandali, di enormi successi, di un evento ... amica