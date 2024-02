Castello delle Cerimonie | dentro la protesta dei dipendenti dopo la confisca | tra turisti smarriti | tiktoker e timori Gli abusi? Dimenticati

Castello delle Cerimonie rischia di chiudere, la rabbia dei dipendenti in corteo: "La Sonrisa siamo noi"

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Una comitiva digiapponesi si guarda intorno smarrita. Sembrano chiedersi cosa stia succedendo. Hanno scelto il grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate (Napoli), ilreso famoso dai programmi di Real Time, come base del loro tour culturale tra Pompei e Napoli. Si ritrovano al centro dellache ha paralizzato la città, mentre si fanno spazio tra la folla davanti ai cancelli del complessoco per dirigersi ai taxi. Centinaia di lavoratori della Sonrisa, con le divise da lavoro alberghiere addosso, in un tripudio di fischietti e bandiere con il nome dell’albergo, stanno per marciare in direzione Municipio. Tra familiari, amici e semplici sostenitori si formerà un corteo di circa 700 persone, lungo centinaia di metri. Atteso all’arrivo ...

Tempo di lettura: < 1 minutoIn 300 questa mattina hanno marciato in Corteo per difendere il futuro del loro lavoro. Sono i dipendenti del Grand hotel La ... (anteprima24)

Pizza e vino: un manuale dell’AVPN per scegliere quello giusto con la pizza giusta: La produzione dei vini e dell’olio extra vergine d’oliva è condotta con passione dall’amore per la natura, e segue ancora il ritmo delle stagioni. Tra i principali obiettivi del Castello di Solfagnano ... firstonline.info

Anziana uccisa per l’eredità ad Aci Castello: prima la nomina da erede, poi “spaghetti e dolce” come veleno: La morte, sopraggiunta in una casa di cura di Aci Castello il 16 dicembre 2022 ... per lei fortemente dannosi a causa delle patologie da cui era affetta e che le consentivano di nutrirsi solo ... catanianews

Addio alla Sonrisa, protestano i dipendenti. La sindaca: "I Polese non possono restare": Qualsiasi sarà il futuro del Castello delle Cerimonie, la famiglia Polese non ne farà parte. Non usa mezzi termini Ilaria Abagnale, sindaca di Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli, Comune ... napolitoday