Calderoli minaccia Meloni. "O il terzo mandato per i Governatori o mettiamo un limite anche per i parlamentari": Oppure facciamo come i 5Stelle". Lo dice il ministro leghista degli Affari regionali, Roberto Calderoli, in un'intervista a La Repubblica. 'Vuol dire due mandati al massimo per i parlamentari e ... huffingtonpost

Autonomia differenziata, Giannola: «Non è possibile ricorrere ad un referendum sull’intesa»: Il presidente di Svimez (in collegamento a Cosenza) demolisce l'ipotesi referendaria e svela «la furbizia di Calderoli» ... corrieredellacalabria

Montagna: Calderoli, via libera Cdm a ddl, grande soddisfazione: C'è il via libera definitivo del governo in Consiglio dei ministri al disegno di legge sulla Montagna, per il riconoscimento e la ... agenzianova