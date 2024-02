Biden riceve vedova e figlia di Navalny

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 22 febbraio 2024) 22.00 Il presidente Joesi è incontrato a San Francisco con Yulia e Dasha Navalnaya,di Alexei.ha espresso allae alladell'oppositore morto in prigione Navanly "le sue più sentite condoglianze" e ha espresso la sua ammirazione per lo straordinario coraggio die la sua eredità nella lotta contro la corruzione e per una Russia democratica.ha infine affermato che "la sua Amministrazione annuncerà domani nuove importanti sanzioni contro la Russia in risposta alla morte di Aleksey".