Avviati i lavori di realizzazione della nuova caserma della Guardia di Finanz (Di giovedì 22 febbraio 2024) Sarzana (La Spezia) 22 febbraio 2024 - Una prima pietra come buon auspicio del lavoro che costruirà alla prima periferia di Sarzana la nuova caserma della Guardia di Finanza. I vertici delle Fiamme Gialle e le autorità civili sono state accolte in municipio dalla sindaca Cristina Ponzanelli che ha presentato il progetto. Erano presenti il Prefetto della Spezia Maria Luisa Inversini, il comandante regionale Liguria della Guardia di Finanza generale Cristiano Zaccagnini, il direttore regionale dell'Agenzia del Demanio Liguria Giovanni Zito, la dirigente dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata Simona ... Leggi tutta la notizia su lanazione (Di giovedì 22 febbraio 2024) Sarzana (La Spezia) 22 febbraio 2024 - Una prima pietra come buon auspicio del lavoro che costruirà alla prima periferia di Sarzana ladia. I vertici delle Fiamme Gialle e le autorità civili sono state accolte in municipio dalla sindaca Cristina Ponzanelli che ha presentato il progetto. Erano presenti il PrefettoSpezia Maria Luisa Inversini, il comandante regionale Liguriadia generale Cristiano Zaccagnini, il direttore regionale dell'Agenzia del Demanio Liguria Giovanni Zito, la dirigente dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata Simona ...

