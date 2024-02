56 guide normative per dirigere la scuola senza sbagliare AGGIORNATE con “Le visite guidate e i viaggi di istruzione organizzati dalle scuole”

(Di giovedì 22 febbraio 2024)per non, sempre disponibili per la consultazione in un elenco in continuo aggiornamento. Possibilità di navigazione attraverso parole chiave o motore di ricerca per trovare l’argomento che ti serve. E’ la nuova sezione PLUS riservata a quanti hanno sottoscritto un abbonamento alla rivista “La Dirigenza scolastica” aggiungendosi ai contenuti già forniti: articoli L'articolo .

guide normative per non sbagliare, sempre disponibili per la consultazione in un elenco in continuo aggiornamento. Possibilità di navigazione ... (orizzontescuola)

SIMM: ‘Siglato il Documento nazionale per ridefinire la normativa Privacy in sanità’: Luca Bolognini, per rivedere in chiave di accountability la normativa che regola il consenso del cittadino/paziente, indispensabile per il trattamento e condivisione dei dati e la collaborazione tra i ... milanofinanza

Lavoro, prossima settimana norme su sicurezza in CdM: (Teleborsa) - Arriveranno presto ma non subito, con grande probabilità al Consiglio dei Ministri in programma la prossima settimana, le nuove norme che attueranno una stretta sul fronte della sicurezz ... teleborsa

Le guide e le sfide dell’overtourism: "Nardella convochi gli Stati generali": Il presidente del centro guide di Cna, Enzo Cusumano: "Stop alle prenotazioni scolastiche il 31 marzo. Ma anche lotta all’abusivismo e governo dei flussi fuori dalla città. Il sindaco chiami operatori ... lanazione