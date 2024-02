(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Tanta paura e tragedia sfiorata questa mattina a Napoli, nel quartiere, dove un’parcheggiata e un’altra in transito sono state inghiottite da una. Tragedia sfiorata all’alba, nel quartieredi Napoli, dove due vetture, una parcheggiata e un’altra in transito, sono state inghiottite da unache si aperta nella zona di san

Tempo di lettura: < 1 minutoDalle 5 di stamattina i Vigili del Fuoco stanno operando a Napoli, in via Morghen, zona del Vomero , per la Voragine ... (anteprima24)

Napoli, voragine inghiotte auto e platani: tragedia sfiorata al Vomero, evacuato un edificio: Una voragine si è aperta poco prima dell'alba in via Morghen ... è priva di erogazione di acqua per permettere le operazioni di messa in sicurezza. Paura al Vomero Sono franati almeno un'automobile e ...

Vomero, voragine inghiottisce 2 auto: evacuato un edificio: Tanta paura e tragedia sfiorata questa mattina a Napoli, nel quartiere Vomero, dove un’auto parcheggiata e un’altra in transito sono state inghiottite da una voragine. Tragedia sfiorata all’alba, nel ...

Paura a Napoli, voragine in strada inghiotte due vetture: Tragedia sfiorata all'alba, nel quartiere Vomero di Napoli, dove due vetture, una parcheggiata e un'altra in transito, sono state inghiottite da una voragine che si aperta nella zona di san Martino, ...