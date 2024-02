Truffa dei buoni pasto | indagati i vertici di Endered Italia | sequestro da 20 milioni

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – Sono quattro le persone indagate dalla procura di Roma in un?inchiesta in cui si procede per Truffa aggravata e ... (calcioweb.eu)

Falsi addetti di Enel Energia, tante segnalazioni: Enel Energia fornisce consigli anti-truffa a Siena dopo segnalazioni di tentativi telefonici ... anche Enel si avvale di agenti specializzati che possono presentare le nuove offerte al domicilio dei ... lanazione

Rapina in casa con sparatoria: fermato Sandro Levak, sinti di 55 anni. «E' l'autista della banda»: MASERADA SUL PIAVE (TREVISO) - Si chiama Sandro Levak, ha 55 anni, alle spalle diversi precedenti per tentata estorsione, furto e truffa, fa parte della comunità ... suo coinvolgimento nel colpo, in ... ilgazzettino

Vendevano online mascherine mai arrivate, condannati due anconetani a 10 mesi per il bluff in pandemia: beffate anche le farmacie: ANCONA Avrebbero pubblicizzato la vendita online di mascherine anti Covid, per poi prendere gli ordini e incassare i soldi. La merce, però, non sarebbe mai stata spedita. Almeno ... corriereadriatico