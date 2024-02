Tennistavolo Nel torneo regionale di Pisa Arianna Ussi a sorpresa trionfa negli Under 21 Matteo Betti è terzo

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Un primo e unposto per i ragazzi dell’Apuaniaimpegnati neldi. Nella categoria21 successo per(classe 2005) mentre nell’13gradino del podio per(2012). In gara anche Lorenzo Riservato Van Thanh ( 2006) nell’21. Nell’21compie l’impresa e avince il, con un percorso netto di 5 vittorie, 15 set vinti e nessuno perso. Nel girone iniziale lasupera Liberiano Boffa per 3-0, Filippo Suppo per 3-0 e Leonardo Niccolai per 3-0. Nel successivo ...

Come era nelle previsioni, si è rivelato improbo l’esordio del l’Italia femminile ai Mondiali a squadre 2024 di Tennistavolo , torneo che promuoverà ... (oasport)

Esordio con sconfitta per l’ Italia femminile ai Mondiali a squadre 2024 di Tennistavolo . Come prevedibile, le azzurre hanno ceduto nettamente per ... (sportface)

Tutto secondo pronostico a Busan, in Corea del Sud, sede dei Mondiali a squadre 2024 di Tennistavolo , torneo che promuoverà le prime otto ... (oasport)

Tennis Tavolo, giornata da incorniciare per TT Biella: Biella Barbera Auto,5; Tennistavolo Sisport A,3; Tennistavolo Sisport D,1. Serie C femminile. Nel secondo concentramento della serie C femminile, con sede a Piossasco, le atlete del Tennistavolo ...

Tennis Tavolo Alba: doppia vittoria nel weekend: Info: [email protected] , facebook.com/tennistavoloalba, instagram.com/tennistavolo_alba. c.s.

TENNIS TAVOLO SERIE C2: AMARA SCONFITTA PER LO SPORTING CLUB TOF L'AQUILA CONTRO IL PESCARA: L'AQUILA - Amara terza Giornata di Ritorno nel massimo Campionato Regionale a squadre maschile di Serie C2 di tennistavolo per lo Sporting Club TOF dell'Aquila. Sabato 17 febbraio alle ore 16, la Squadra A in casa a L'Aquila nel campo gara di ...