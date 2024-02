‘Siamo affamati | malati e senza casa Fateci uscire da Gaza’ | palestinesi lanciano centinaia di raccolte fondi per fuggire in Egitto | Le storie

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Sulla spiaggia di Al Mawasi, a Gaza, sonole persone arrivate negli scorsi giorni, dopo l’annuncio dell’ingresso a Rafah dell’esercito israeliano del premier Benjamin Netanyahu, il 17 febbraio. “Siamo scappati per l’ennesima volta. Ho davvero esaurito le energie, habibi”. Tra i civili fuggiti sulla costa, Karam Jad e i suoi familiari hanno trovato riparo temporaneo in un appartamento di conoscenti. Intorno, la quiete sembra ormai un ricordo lontano: “Lo senti questo ronzio? I droni passano in continuazione, non si riesce a sentire nulla”, spiega il 21enne a Ilfattoquotidiano.it rientrando nell’abitazione di fortuna con la nipotina. “Non abbiamo elettricità e acqua, ci siamo spostati oggi per evitare le future evacuazioni di massa”. Con la sua famiglia, composta da 13 persone, Karam è arrivato sulla costa dopo il quinto spostamento dall’inizio degli attacchi ...