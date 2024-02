(Di mercoledì 21 febbraio 2024) (Adnkronos) – Nasce il pneumaticoAllSF3, ultimo aggiornamento del quattro stagioni per vetture medie e compatte, pensato soprattutto per gli automobilisti che si muovono in città e che hanno bisogno di un equipaggiamento sicuro tutto l’anno. Come spiega il gruppo, il nuovo prodotto, perfezionato grazie a tecniche di sviluppo virtuale, "offre

Pirelli lancia il Cinturato All Season SF3, campione di frenata: Nasce il pneumatico Pirelli Cinturato All Season SF3, ultimo aggiornamento del quattro stagioni per vetture medie e compatte, pensato soprattutto per gli automobilisti che si muovono in città e che ...

F1 2024. Pirelli: svelate le gomme scelte dai team per i Test prestagionali in Bahrain: Domani avranno inizio i test prestagionali di Formula 1 in Bahrain per questo 2024. Pirelli ha reso note le scelte dei team sulle gomme da testare ...

DIBS: Sacs Tecnorib presenta il Pirelli 42 Special Edition: Sacs Tecnorib svela per la prima volta tutti i dettagli del nuovo PIRELLI 42 Special Edition realizzato in collaborazione con il tuner tedesco Mansory ...