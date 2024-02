Mobilità docenti 2024 | chi sono i “caregivers” che potrebbero avere la deroga al vincolo

Regione Puglia: memorandum con l'università di San Diego Giunta: Gli strumenti di cooperazione includono esperienze di mobilità per docenti, studenti e ricercatori, attivazione di progetti di ricerca congiunti con relative pubblicazioni, nonché la condivisione di ...

Il pianista Pappalardo Fiumara ospite dell'Institut Superior de Musique de Sousse di Tunisi: 'La mia presenza in Tunisia è un primo progetto nell'ambito della mobilità internazionale, prevista ... che il professore Pappalardo Fiumara approfondirà con docenti della storica università della ...

Mobilità 2024/2025, ci sono tutte le condizioni per chiudere già domani 21 febbraio e in modo da potere avviare tutta la procedura: Restano i vincoli per i neoassunti 2023/2024 In buona sostanza il CCNI della mobilità 2024/2025 non potrà eliminare i vincoli della mobilità dei docenti, per cui i neoassunti 2023/2024, se non ...