Migranti | Piantedosi | “Da inizio anno arrivi in Italia -65% | segnale positivo”

Pubblicato il 21 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – ''Dall' inizio dell' anno al 19 febbraio scorso in Italia si registra una netta riduzione del numero ...

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi garantisce sui dei Centri di permanenza per il rimpatrio dei Migranti. In Prefettura a Milano per la ... (ilfattoquotidiano)