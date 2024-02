Lecco | la tuta alare non si apre dopo il lancio e precipita | morto paracadutista

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Unessersi lanciato da un’altura questa mattina ad Abbadia Lariana, in provincia di. L’allarme è scattatoche un testimone ha segnalato ildi una persona con unadalla parete del Forcellino. La vittima, un uomo di età al momento non nota, è stata vistare in avvitamento senza riuscire ad aprire la vela, da un’altitudine stimata tra i 200 e i 300 metri. Sono quindi partite le ricerche da parte del soccorso alpino: il corpo è stato trovato e recuperato dal soccorso alpino nell’area boschiva sopra Pradello, dove solitamente atterra chi si lancia dal Forcellino. La dinamica dell’incidente è stata confermata ma al momento non è noto se “si tratta effettivamente della vela di ...