Khan Yunis | bombe su rifugio Msf | 2 morti

Rafah, due familiari del personale di Msf uccisi in un rai israeliano: RAFAH – Medici senza frontiere afferma che due familiari del suo personale sono morti nei raid israeliani che ieri sera hanno fatto almeno 14 vittime e diversi feriti tra Khan Yunis e Rafah. In un ...

Gaza, due familiari del personale Msf uccisi in raid di Israele. Colpito un rifugio vicino Khan Yunis: Israele avanti con l'assedio a Gaza. Secondo le ultime notizie di oggi, 21 febbraio 2024, questa notte le forze di Tev Aviv hanno condotto un'operazione nel villaggio di Al Mawasi, a Khan Younis, dove ...

Attacco di Israele in Siria: colpito un palazzo “sede operativa di Pasdaran e Hezbollah”: Un attacco di Israele in territorio siriano ha colpito una palazzina di Damasco, nel quartiere di Kafr Suse. L’edificio sarebbe usato come sede operativa dai Pasdaran iraniani e dagli Hezbollah libane ...