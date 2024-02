Cinquantenne pestato e derubato in provincia di Latina; denunciato l’aggressore

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Pubblicato il 21 Febbraio, 2024 I Carabinieri della Stazione di Sezze hanno deferito in stato di libertà un cittadino egiziano, classe 1991, residente a Sezze (LT), accusato di furto aggravato e minaccia. L’indagine, avviata in seguito a una denuncia presentata da un cittadino italiano di classe 1973, ha portato alla luce un episodio di violenza e intimidazione avvenuto il pomeriggio del 16 febbraio. Aggressione e Furto Secondo quanto riportato nella denuncia,, per motivi ritenuti futili, ha prima aggredito fisicamente il denunciante, minacciandolo poi di morte. In un secondo momento, ha sottratto dalla vettura della vittima la somma di 500 euro, approfittando dello stato di vulnerabilità in cui si trovava il 51enne a seguito dell’aggressione. Intervento delle Forze dell’Ordine La pronta reazione delle forze dell’ordine ha permesso di ...