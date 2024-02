Catania | frustate a bimbo di cinque anni | fermate la madre e un' altra donna

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Una storia orribile arriva da, dove un bambino disarebbe stato picchiato e frustato alla schiena e sulle gambe per le sue 'monellerie'. È quanto emerso da un'inchiesta della Procura che ha portato al fermo della mamma 28enne e di una 'zia' 23enne del piccolo, entrambe nigeriane. Il provvedimento, che è stato già convalidato dal gip che ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare per le due donne, è stato eseguito dalla Squadra mobile della Questura. I reati ipotizzati sono per mttamenti e lesioni personali pluriaggravate. Le indagini della Polizia sono state avviate dopo la denuncia della dirigente della scuola frequentata dal piccolo.