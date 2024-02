Cafà Cifa Italia | “Rimettiamo al centro l' etica dell' impresa E facciamo un serio monitoraggio dell' area formazione in Italia”

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) “La tragedia di Firenze deve farci riflettere su un tema di primaria importanza: l'”, dichiara Andrea, presidente di, che propone di dar vita a un sistema di rating di qualità per le imprese che tenga conto anche di questo aspetto valoriale. Per“l'in un contesto aziendale implica il rispetto di norme morali e di comportamentali responsabili a garanzia di tutti: utenti, lavoratori e fornitori. Purtroppo, per qualche azienda questo aspetto viene meno a frontea possibilità di facili profitti e mette così in difficoltà le imprese sane e socialmente responsabili che noi, come associazione di categoria, abbiamo il dovere di tutelare ...