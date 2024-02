Anche MG anticipa gli incentivi | fino a 11 000 euro di sconto su MG4 | ma solo con rottamazione

Gli addetti a lavori usuranti o gravosi possono andare in Pensione in anticipo, prima del raggiungimento dell’età pensionabile. Vale anche per gli ... (informazioneoggi)

Fa caldo, letargo finito: ci sono tre orsi davanti alla pista da sci: Il clima mite di questi giorni anticipa la primavera: anche gli orsi escono dal letargo prima del dovuto. Nuovo avvistamento sulle montagne della Valcamonica: come riferito da Paolo Conte Ghidini, che ...

Coppa Italia, quarti di finale: l’Italservice sfiora l’impresa, l’Olimpus passa ai supplementari: Pesaro potrebbe far tanto male ai capitolini in ripartenza, ma anche Ducci è in serata di grazia ... Schiochet prova il tap in, Marcelinho lo anticipa e Murilo fa fallo: tiro libero Olimpus che ...

Meteo – Fase perturbata in arrivo sull’Italia con temporali, nubifragi e neve in montagna. Ecco quando e dove: Neve sulle Alpi ma solo a quote medio-alte. Temperature che tenderanno ad aumentare, con valori anche di 2-4 gradi sopra le medie al Centro-Nord. Come appena anticipato, nei prossimi giorni una vasta ...