Trani-Corato | scontro fra quattro veicoli | auto precipita dal ponte | morto 40enne Quattro feriti Incidente in serata

Scontro frontale nel pomeriggio per cause da dettagliare. Nell'impatto fra le due utilitarie sulla strada provinciale Trani-Corato sono morti due ...

A perdere la vita i conducenti di due automobili, rispettivamente di 37 e 82 anni Due persone sono morte e tre sono rimaste ferite in modo grave in ...

Terribile scontro sulla provinciale fra Trani e Corato: morto 40enne. Coinvolte quattro auto, una vola dal cavalcavia: È di un morto e quattro feriti il bilancio provvisorio di un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 238 tra Corato e Trani, nel nord Barese, nei pressi del casello autostradale. La vittima è un uomo di 40 anni. I mezzi coinvolti sarebbero quattro: per cause in fase di accertamento si sono scontrati mentre ...

Auto precipita dal cavalcavia sulla Trani - Corato: un morto e sei feriti: È di un morto e sei feriti il bilancio di un tragico incidente avvenuto nella serata di martedì 20 febbraio sulla Trani - Corato, prima del casello autostradale. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica del sinistro ma nel tremendo impatto sono rimasti coinvolti almeno quattro mezzi di cui un'auto che è ...

