LIVE Inter-Atletico Madrid 0-0 | Champions League calcio in DIRETTA | Arnautovic spreca tre grandi occasioni!

(Di martedì 20 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA74?ancora ad un passo dalla rete. 72? Dentro Frattesi, fuori Mkhitaryan per l’. 70? Fuori Dimarco e Darmian, dentro Dumfries e Carlos Augusto nell’. 68? Anche l’prepara dei cambi. 66? Fuori Hermoso e Molina, dentro Reinildo e Barrios nell’. 64? Problema fisico per Witsel. 62?una grande occasione davanti ad Oblak. 60? Koke dalla distanza manda alto il pallone. 58? Samuel Lino con il destro trova l’esterno della porta. 56? Fuori Saul, dentro Alvaro Morata nell’. 54? Barella perche di testa manda alto. 52?in ...