Brambati | «Inter superiore in tutto alla Juventus Costruita bene»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Massimodimostra di saper parlare anchedell’, trattando la corsa allo Scudetto su TMW Radio. CORSA – La rincorsa dellaè finita: «Allegri doveva venirne fuori con l’esperienza invece ha toccato degli equilibri che si erano creati ed ecco il risultato. Non ha fatto l’Allegri quando doveva fare la differenza. I punti che mancano non sono quelli contro la squadra di Inzaghi, che ha dimostrato di esserein, ma nelle altre tre sfide forse è andato in confusione. Ha fatto errori che di solito non fa. Il paragone-Napoli? Quest’è statapiano piano per essere a questo livello. Ci sono ancora dei pezzi dell’di Conte su cui si è...