Eccellenza Jesina in caduta libera | al “Carotti” passa il Montefano 0-2 doppietta di Dell’Aquila

(Di domenica 18 febbraio 2024) Dopo la figuraccia di Monte San Giusto, i leoncelli rimediano l’ennesima sconfitta con una gestione scellerata della gara nella ripresa. Squadra contestata. Incidente stradale in mattinata ai due portieri leoncelli Pistola e Sansaro 18 febbraio 2024 – Latorna al “” dopo la pessima figura rimediata a Monte San Giusto che ha fatto arrabbiare la tifoseria e portato alle dimissioni del DS Gianfranco Amici, poi rientrate. Leoncelli privi di Belkaid, squalificato, e dei due portieri Pistola e Sansaro, indisponibili per un incidente capitato proprio prima della gara, mentre i due calciatori si recavano al pranzo con la squadra, attorno all 11. Per fortuna, niente di grave per i due, tamponati in auto, ma comunque indisponibili perchè trasportati al Pronto Soccorso per accertamenti e dimessi pochi minuti prima della gara. Chiamato in causa tra ...