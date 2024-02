Doc nelle tue mani | la scelta spiazza il pubblico | Argentero non è più il protagonista

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 18 febbraio 2024) Doctueè una delle serie Rai più amate e gran parte del merito è di Luca. L’attore però non sarà più il. Già in fase di presentazione, Doc –tue3 prometteva davvero bene. La serie televisiva ambientata in un policlinico di Milano non sta deludendo le aspettative. Tutto ciò è merito di una bella trama intricata e soprattutto dei suoi interpreti come Luca, che si è cimentato alla perfezione nei panni di Andrea Fanti, primario della struttura. Lucapotrebbe perdere il suo ruolo da– Credits: Raiplay – Cityrumors.itSono diversi i temi affrontati dalla serie televisiva in queste prime puntate e tra queste troviamo anche la perdita di memoria del ...