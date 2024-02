Ilary Blasi alla conduzione di Battiti Live? Arriva la risposta piccata di Elisabetta Gregoraci VIDEO

Francesco Totti e Ilary Blasi in tribunale . A colpi di accuse , si stanno scontrando per stabilire chi dei due abbia provocato la fine del ... (fanpage)

Come ha preso Elisabetta Gregoraci lo “scippo” della conduzione di Battiti Live ? Stando alla risposta che ha dato nella puntata di Tv Talk andata in ... (ilfattoquotidiano)

Elisabetta Gregoraci, che stoccata su Ilary Blasi: "Lei a Battiti Live", gelo in tv: La conduzione di'Battiti Live' passerà da Elisabetta Gregoraci a Ilary Blasi La domanda è tra le più gettonate nel gossip tv degli ultimi tempi, ed è stata posta direttamente alla stessa Gregoraci, nel programma Rai 'Tv talk'. Facendo un passo indietro, Piersilvio ...

C'è tutta la sensualità di Ilary Blasi nel fine settimana con Bastian Muller: Un fine settimana a dir poco pieno di sensualità per Ilary Blasi e Bastian Muller, è questo il loro San ...

Ilary Blasi e Francesco Totti, spunta un altro "corteggiatore": la soffiata di gossip: La causa di separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti va avanti tra avvocati e tribunale. Dal punto di vista della comunicazione, invece, il ...

Ilary Blasi in vacanza in Sudafrica con Bastian Muller (e con i pinguini): Ilary Blasi è di nuovo in viaggio. La conduttrice tv ha postato su Instagram le foto dal Sudafrica con il compagno Bastian Muller nel Penguin Park. Intanto va avanti la battaglia in tribunale per la s ...

Ilary Blasi nella bufera scappa in Sudafrica con Bastian: La separazione da Francesco Totti è piuttosto travagliata per la conduttrice, che si è concessa un nuovo viaggio d'amore con il compagno ...