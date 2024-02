Fiordaliso | grande annuncio dopo il Grande Fratello | cosa farà la cantante

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ufficializzato il ritorno in tour dila fine dell’esperienza al: laha fissato le prime datela fortunata avventura altorna a cantare. Nella speranza che questa volta utilizzi il microfono nel verso giusto, la ex gieffina ha annunciato su Instagram la partenza di un nuovo tour di date, che prenderà il via i primi giorni di marzo. “Scaldiamo i motori” ha annunciato la zia Fiorda in un post sui social commentato anche dai suoi ex compagni del. La prima data diè fissata sabato 2 marzo nella Modena di Angelica Baraldi, che non a caso ha ...