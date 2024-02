L’Argentina elimina il Brasile dalle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

Nienteper il. La nazionale verdeoro, vincitrice in casa a Rio de Janeiro 2016 e tre anni fa a Tokyo (torneo olimpico, inizialmente previsto per il 2020, che si è disputato nel 2021 a causa del Covid) non si è qualificata per Parigi 2024. La Seleçao del commissario tecnico Ramon Menezes, alla quale bastava un pareggio e con in campo la nuova stella del Real Madrid Endrick, ha perso per 1-0 la sfida decisiva con, che volerà in Francia insieme al Paraguay. Decisivi il gol al 78? dell'attaccante dell'Argentinos Juniors Luciano Gondou e le parate di Leandro Brey, portiere del Boca Juniors. Mascherano vuole Messi e Di Maria a Parigi